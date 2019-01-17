Патриарх совершит богослужения в храмах Москвы в канун Крещения

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в московских храмах богослужения в канун Крещения и утром на следующий день. Об этом сообщили в пресс-службе главы Русской православной церкви.
"Утром 18 января в Крещенский сочельник святейший патриарх совершит Литургию и великое освящение воды в храме Христа Спасителя. Богоявленский патриарший собор в Елохове, в народе называемый Елоховским, отмечает в этот день престольный праздник, поскольку освящен в честь Крещения Господня. Этот храм являлся главным кафедральным собором Москвы до воссоздания храма Христа Спасителя. Вечером 18 января святейший патриарх совершит в нем Всенощное бдение, а утром Божественную Литургию и великое освящение воды", – сообщила РПЦ.
Праздник начинается утром 18 января, в Крещенский сочельник. Тогда вода освящается в первый раз. 19 января, после Божественной Литургии, ее освящают второй раз.
В РПЦ также напомнили, что во время крещенских купаний не нужно совершать "неблагоговейные" поступки: слушать громко музыку, употреблять алкоголь и нецензурную лексику. Такое поведение идет вразрез с духовным и физическим здоровьем, особенно в дни святых праздников.
Всего в Москве подготовлено 59 мест для крещенских купаний. Купели оборудовали нескользкими настилами, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами и освещением. В ночное время будут работать полевые кухни. Перед купанием безопасность льда проверит МЧС.
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