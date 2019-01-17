Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:54

Патриарх совершит богослужения в храмах Москвы в канун Крещения

религия общество праздники

14:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в московских храмах богослужения в канун Крещения и утром на следующий день. Об этом сообщили в пресс-службе главы Русской православной церкви.

"Утром 18 января в Крещенский сочельник святейший патриарх совершит Литургию и великое освящение воды в храме Христа Спасителя. Богоявленский патриарший собор в Елохове, в народе называемый Елоховским, отмечает в этот день престольный праздник, поскольку освящен в честь Крещения Господня. Этот храм являлся главным кафедральным собором Москвы до воссоздания храма Христа Спасителя. Вечером 18 января святейший патриарх совершит в нем Всенощное бдение, а утром Божественную Литургию и великое освящение воды", – сообщила РПЦ.

Праздник начинается утром 18 января, в Крещенский сочельник. Тогда вода освящается в первый раз. 19 января, после Божественной Литургии, ее освящают второй раз.

В РПЦ также напомнили, что во время крещенских купаний не нужно совершать "неблагоговейные" поступки: слушать громко музыку, употреблять алкоголь и нецензурную лексику. Такое поведение идет вразрез с духовным и физическим здоровьем, особенно в дни святых праздников.

Всего в Москве подготовлено 59 мест для крещенских купаний. Купели оборудовали нескользкими настилами, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами и освещением. В ночное время будут работать полевые кухни. Перед купанием безопасность льда проверит МЧС.

Читайте также

религия общество праздники

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика