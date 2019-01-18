Моржи Москвы – о купании в Крещенскую ночь

Сегодня, в Крещенскую ночь с 18 на 19 января, самые смелые скинут с себя одежду и окунутся в ледяную воду на просторах России и за ее пределами. Одни сделают это впервые, другие практикуют каждый год. Особая категория – моржи, осуществляющие этот ритуал гораздо чаще, чем один раз за зиму. О том, с какими мыслями московские моржи погружаются в крещенскую купель и как не бояться сделать это впервые, – в материале портала Москва 24.



Из больничной койки – в мировой рекорд

Фото: Официальная станица Натальи Серой в vk.com

Наталья Серая – единственная россиянка, проплывшая супермарафонские дистанции свыше 1000 метров в проруби на международных соревнованиях в Тюмени (2012 г.), рекордсменка России по марафонскому плаванию в ледяной воде в номинациях дальность и длительность, участница Первого межконтинентального заплыва через Берингов пролив "Чукотка – Аляска 2013" и серебряный призер Чемпионата мира по зимнему плаванию в марафоне 450 м в Финляндии (2014 г.).

Трудно поверить, что еще семь лет назад большую часть своей жизни Наталья проводила в хождении по врачам и больницам. Ее постоянно мучили простудные заболевания с осложнениями вплоть до потери голоса на 1 – 1,5 месяца. Женщина лежала в больницах, выполняла все предназначения врачей, но ничего не помогало. Проходило лишь две недели после выздоровления, и она опять заболевала. Это изнурило до такой степени, что женщина решительно собралась что-то поменять в своей жизни. Примером послужил отец: в отличии от Натальи, он постоянно занимался спортом, ходил в горы, практиковал закаливание и почти никогда не болел. Глядя на стиль жизни отца, дочь впервые попробовала окунуться в прорубь.

Мое первое погружение произошло на Украине семь лет назад. Я с удивлением заметила, что входить в прорубь холодно, а выходить – жарко. Меня наполняли радостные чувства и легкость.

Находясь в эйфории от полученного опыта, Наталья нашла ближайший клуб моржей в родном Строгино и начала регулярно его посещать. Первый сезон она закрыла, проплыв дистанцию 100 метров, а уже на следующий год смогла преодолеть расстояние в 1 км 50 метров, что зафиксировали как рекорд России для женщин.

Сегодня Наталья является председателем Клуба закаливания и зимнего плавания "Моржи столицы" и в свои 52 года еще даст фору молодым. Команда московских моржей обосновалась на улице Живописной под Строгинским мостом. Всех желающих там бесплатно учат, как правильно заниматься закаливанием и укреплять здоровье, уже начиная с возраста одного года.

Первый раз или уже закаленный?

Фото: Официальная станица Натальи Серой в vk.com

По словам Натальи, разница в ощущениях при погружении в ледяную воду на Крещение у обычного и закаленного человека, безусловно, есть. Несмотря на это, каждый, кто окунется в воду в Крещенскую ночь или в любое другое время, получит целебное воздействие ледяной воды и ощутит приятные эмоции.

Хотелось бы верить, что в Крещенскую ночь вода необыкновенная и даже структура ее меняется. Хотя я ощущаю прилив энергии и легкость в теле каждый раз, когда я вхожу в ледяную воду – и выхожу.

Много людей первый раз в жизни решаются окунуться в прорубь именно в Крещенскую ночь, а после полученных эмоций приходят в клуб моржей, чтобы продолжить эту практику. Но есть и те, кто начал заниматься моржеванием, а потом стал привлекать друзей и знакомых, чтобы вместе окунуться в Крещенскую воду и продолжить делать это регулярно.

В этом году Наталья вместе с обычными москвичами и моржами города будет окунаться в проруби под Строгинским мостом. В клубе более 100 человек, и Наталья надеется на то, что большинство из них придет сегодня на прорубь. Хотя можно пойти на любой другой водоем, ведь, как говорят, в Крещенскую ночь вода на всей планете волшебная.

Буду окунаться с благословенными мыслями очищения души и тела, а также с благодарностью силам природы за то, что мы получаем с помощью этих процедур.

Российская рекордсменка отмечает, что для любого контакта с ледяной водой должна быть психологическая и внутренняя готовность. Человек должен сам быть настроен зайти в воду. Среди моржей в большой толпе это преодолевается просто, срабатывает трактор: все идут, и я иду. В Крещенскую ночь это также отлично поддерживает тех, кто решил окунуться в купель с ледяной водой впервые. В одиночку человек не всегда готов прийти, а когда много людей вокруг делают одно и то же, становится уже не так страшно.

Как окунаться?

Фото: Официальная станица Натальи Серой в vk.com

Для тех, кто будет окунаться впервые, Наталья Серая дает несколько рекомендаций, основанных на своем семилетнем опыте погружения в ледяную воду.

Что взять с собой: коврик из пенки (как у туристов), на котором вы будете стоять, или удобные тапочки, чтобы не мерзли ноги. Плюс полотенце или салфетку, чтобы насухо вытереть ноги.

Как одеться: все должно легко сниматься и одеваться, без сложных замков и пуговиц.

Погружение: заходить в воду надо быстро, набрать воздуха в легкие и на задержке дыхания окунуться. Второй и третий раз вы окунетесь так, как подскажет ваш организм.

На выходе: после погружения не надо растираться, иначе вы разрушите легкую пленку отрицательно заряженных частиц, которая сохраняет ваше здоровье. Человеку не холодно после такой воды: нужно легко себя промакнуть, вытереть насухо ноги, тепло одеться и радоваться жизни.

Главный совет для всех, кто решил окунуться: "Здоровье – божий дар, который дается один раз и на всю жизнь. А главное для человека – праздновать жизнь, и делать это каждый день, а не один раз в год".