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09:19

Депздрав дал рекомендации желающим искупаться в проруби на Крещение

безопасность праздники религия

09:19

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, передает Агентство "Москва".

По его словам, купаться в ледяной воде без специальной подготовки и опыта закаливания в целом опасно для организма. Это может привести к нарушению в работе сердца, судороге и быстрому развитию пневмонии в результате переохлаждения.

В связи с этим специалист рекомендует перед купанием охлаждаться постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, затем раздеться по пояс и только потом заходить в воду. После купания нужно сразу растереться махровым полотенцем, надеть теплую одежду, выпить чашку горячего чая и зайти в теплое помещение.

В то же время перед погружением в ледяную воду категорически нельзя употреблять алкоголь. Горячительный напиток будет способствовать быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце. Не стоит и курить на морозе, поскольку никотин нарушает кровообращение, чем увеличивает риск обморожения.

Тяжельников также напомнил, что погружаться в холодную воду категорически нельзя людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или бронхолегочными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что активисты проекта "Безопасная столица" проследят за порядком во время крещенских купаний и пресекут все попытки нетрезвых граждан окунуться в воду.

Согласно прогнозам синоптиков, в праздничную ночь в Москве ожидается небольшой снег и от двух до семи градусов ниже нуля. На местах купаний будут дежурить почти 2,5 тысячи спасателей, медиков и полицейских. Безопасность горожан будут обеспечивать более 6 тысяч народных дружинников и сотрудников правоохранительных органов. Всего на территории столицы во время крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января откроют почти 90 прорубей и купелей.

В ночь на Крещение в столице более 100 автобусов, троллейбусов и трамваев будут курсировать до 3:00. Интервал движения транспорта составит 30 минут. Москвичи также смогут воспользоваться 13 ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают отдаленные районы с центром города.

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