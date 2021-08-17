Ученые обнаружили связь между лесными пожарами и заболеваемостью COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что дым от лесных пожаров увеличивает число заболевших коронавирусом. Исследование опубликовано в издании Science Advances, сообщает "Газета.ру".
Ученые считают, что высокий уровень твердых микрочастиц и капель жидкостей в воздухе во время лесных пожаров в 2020 году усугубил эпидемиологическую ситуацию. Загрязнение, по их словам, привело к росту заболеваемости коронавирусом и числа смертей в Калифорнии и Вашингтоне.
Взаимосвязь объясняется тем, что химический состав дыма негативно воздействует на клетки дыхательных путей и легких, также ухудшается функция белых кровяных телец. В итоге иммунный ответ организма на вирус замедляется, что приводит к более серьезному течению болезни.
В работе были изучены спутниковые данные по дымовым шлейфам и данные, полученные с наземных мониторов качества воздуха США. Также учитывалась статистика случаев заражения коронавирусом и смертности.
Ранее российские ученые в результате исследования пришли к выводу, что вакцинация "Спутником V" не оказывает негативного влияния на репродуктивное здоровье мужчин.
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