"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 31 августа

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Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Россию до 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолеты не будут летать в Россию по 31 августа, при этом в аэропорты Воронежа, Казани и Нижнего Новгорода рейсы отменили по 24 октября. Вернуть средства или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно будет до 30 марта 2021 года.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что намерена отменить часть международных регулярных рейсов до конца августа. Известно, что изменения коснутся почти 90 направлений. Среди них Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана.

Как уточняют представители авиакомпании, пассажирам, приобретавшим билеты по этим направлениям после 1 мая этого года, вернут деньги автоматически. Речь идет о билетах, которые покупались на сайте авиакомпании или в контакт-центре.

При этом люди, купившие билеты по названным направлениям в период до 1 мая с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.

В августе Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран готовы принимать российских туристов – Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

