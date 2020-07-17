"Роснефть" отозвала иск к изданию РБК на 43 миллиарда рублей

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
"Роснефть" отзовала иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС представитель нефтяной компании.
Он отметил, что "Роснефть" удовлетворена консультациями с редакцией. В свою очередь, РБК опубликовало заявление, в котором редакция выразила сожаление, что "публикация могла вызвать некорректные интерпретации, не отражающие истинную суть сделки".
22 мая медиахолдинг сообщил, что получил иск о защите деловой репутации от "Роснефти" в Арбитражный суд Москвы. Поводом послужил материал на сайте РБК от 14 мая: ""Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти".
Компания заявила, что это утверждение ввело в заблуждение общественность, создав впечатление мнимости выхода "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле. 15 мая компания объявила о полном прекращении деятельности в Венесуэле и выходе из всех проектов в стране.
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