В аэропортах Москвы отменено и задержано почти 50 рейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В московских аэропортах задержано и отменено почти 50 рейсов, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что во Внуково задержали шесть рейсов, в Домодедове – 14, при этом семь были отменены. В Шереметьеве задержан 21 рейс.

Днем 17 июля на Москву обрушился мощный ливень с грозой и раскатами грома. Вода затопила проезжую часть под Бутырским путепроводом, в настоящее время движение там частично восстановлено. Как сообщили в МЧС, дождь, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду продлятся в городе до конца дня.

Вместе с тем пресс-служба ЦОДД выпустила предупреждение о том, что из-за дождя видимость на дорогах ухудшается, поэтому водителей просят быть внимательнее за рулем.