18:06 (обновлено 17.07.2019 20:08)
18:06
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Фото: скриншот видео mobrep.ru
Движение транспорта по Дмитровскому шоссе под Бутырским путепроводом полностью восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
"Коммунальными службами города Москвы проведены работы по очистке водоприемных решеток под Бутырским путепроводом (Дмитровское шоссе, 2) от мусора, нанесенного потоками воды. Скопление воды устранено. Движение транспорта восстановлено", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что проезжую часть под Бутырским путепроводом затопило из-за ливня. Вода скопилась на проезжей части в районе улицы Руставели – на пересечении Дмитровского шоссе и одноименного проезда. Движение пришлось временно остановить в обе стороны. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", по направлению в область очередь из машин растянулась более чем на два километра.
17 июля столицу накрыл сильный ливень с грозой и раскатами грома. В МЧС уточнили, что дождь, гроза и ветер с порывами до 12–17 метров в секунду продлятся в городе в ближайшие часы и до конца дня.
Водителям рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Парковаться стоит вдали от шатких конструкций и деревьев. Пешеходов также попросили в непогоду обходить рекламные щиты, быть осторожнее и внимательнее.
Из-за дождя видимость на дорогах ухудшается, а тормозной пусть становится длиннее, поэтому в ЦОДД водителей попросили притормаживать перед пешеходными переходами.
Ранее синоптики сообщили, что дожди и грозы будут бушевать в Центральной России всю эту неделю.
В столице продлили желтый уровень погодной опасности до 19 июля.
Движение под Бутырским путепроводом восстановлено
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