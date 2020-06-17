Михаила Ефремова везут на очередной допрос по делу о смертельном ДТП

14:58 (обновлено 17.06.2020 16:52)
Михаила Ефремова вызвали на допрос
Актера Михаила Ефремова везут на допрос по делу о ДТП со смертельным исходом в Москве, передает РИА Новости.
8 июня вечером актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada. Водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Прокуратура Москвы выяснила, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело. Свою вину Ефремов признал и назвал произошедшее чудовищным.
Его отправили под домашний арест на два месяца. Спустя несколько дней после аварии артист записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, и обещал помощь, если ее примут. Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что брат погибшего в ДТП Сергея Захарова готов встретиться для обсуждения компенсации. Он опроверг слова Добровинского о том, что семья полностью отказалась от предложенной помощи.
Добровинский также заявил, что семья погибшего считает справедливым для актера тот срок, который назовет прокурор. Они готовы принять приговор суда, сказал адвокат.
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