Михаила Ефремова везут на очередной допрос по делу о смертельном ДТП

Михаила Ефремова вызвали на допрос

Актера Михаила Ефремова везут на допрос по делу о ДТП со смертельным исходом в Москве, передает РИА Новости.

8 июня вечером актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada. Водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Прокуратура Москвы выяснила, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело. Свою вину Ефремов признал и назвал произошедшее чудовищным.

Его отправили под домашний арест на два месяца. Спустя несколько дней после аварии артист записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, и обещал помощь, если ее примут. Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.

Адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что брат погибшего в ДТП Сергея Захарова готов встретиться для обсуждения компенсации. Он опроверг слова Добровинского о том, что семья полностью отказалась от предложенной помощи.

Добровинский также заявил, что семья погибшего считает справедливым для актера тот срок, который назовет прокурор. Они готовы принять приговор суда, сказал адвокат.