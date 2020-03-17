Путин потребовал выработать систему для борьбы с киберпреступлениями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что стражам порядка нужно выработать систему, которая поможет в борьбе с киберпреступлениями. Российский лидер выступил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ, передает ТАСС.

Как отметил глава государства, последние несколько лет в России наблюдается негативная динамика по преступлениям, которые связаны с использованием информационных технологий.

Путин поручил провести анализ и понять, насколько эффективно построена работа по данному направлению.

Профильные структуры при участии МВД должны сформировать комплекс мер по снижению числа киберпреступлений, подчеркнул Путин.

В России за последнее время уровень киберпреступности серьезно возрос. В результате чего в Следственном комитете РФ был создан отдел по расследованию киберпреступлений. Его сотрудники будут расследовать киберпреступления и преступлений в сфере высоких технологий.

Помимо того, к концу этого года закончится разработка платформы, при помощи которой россияне смогут оставлять жалобы на киберпреступников. Как выяснили эксперты, самыми неграмотными в цифровом пространстве считаются люди в возрасте от 14 до 17 лет.

Ранее Путин рассказал о роли несистемной оппозиции.

