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Политика

13:54

Путин потребовал выработать систему для борьбы с киберпреступлениями

общество политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что стражам порядка нужно выработать систему, которая поможет в борьбе с киберпреступлениями. Российский лидер выступил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ, передает ТАСС.

Как отметил глава государства, последние несколько лет в России наблюдается негативная динамика по преступлениям, которые связаны с использованием информационных технологий.

Путин поручил провести анализ и понять, насколько эффективно построена работа по данному направлению.

Профильные структуры при участии МВД должны сформировать комплекс мер по снижению числа киберпреступлений, подчеркнул Путин.

В России за последнее время уровень киберпреступности серьезно возрос. В результате чего в Следственном комитете РФ был создан отдел по расследованию киберпреступлений. Его сотрудники будут расследовать киберпреступления и преступлений в сфере высоких технологий.

Помимо того, к концу этого года закончится разработка платформы, при помощи которой россияне смогут оставлять жалобы на киберпреступников. Как выяснили эксперты, самыми неграмотными в цифровом пространстве считаются люди в возрасте от 14 до 17 лет.

Ранее Путин рассказал о роли несистемной оппозиции.

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