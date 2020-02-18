Платформа для жалоб на киберпреступления появится в РФ к концу года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Платформу для приема данных о преступлениях в области информационных технологий создадут в России до конца 2020 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу АНО "Цифровая экономика".

Систему введут в эксплуатацию для противодействия киберпреступности и другим способам противоправного использования информационных технологий. Также платформа обеспечит общение с гражданами в удобной цифровой среде.

Также система будет вести учет обращений на основе обработки и классификации запросов. Это необходимо для выявления статистически значимых тенденций в области киберпреступности.

"Такая обработка позволит, в частности, организовать работу по массовым, многоэпизодным случаям противоправных действий, когда ущерб по каждому отдельному случаю недостаточен для возбуждения дела", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, доступ к базам данных получат представители государственных органов для выявления нарушителей в области информационных технологий.

Ранее Владимир Путин отметил необходимость сохранения свободного интернета. Кроме того, он призвал обеспечить все условия для широкого обмена информацией.