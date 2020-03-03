В Следственном комитете появился отдел по расследованию киберпреступлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Следственный комитет России создал отдел по расследованию киберпреступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Бастрыкина.

"Образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", - сообщил председатель СК на расширенной коллегии комитета.

О создании спецподразделения, которое займется расследованием в компьютерной сфере, сообщалось еще в декабре 2019 года. Тогда это связали с ростом числа подобных преступлений в последние годы.

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года в РФ создадут платформу для приема данных о преступлениях в области информационных технологий.

Систему введут в эксплуатацию для противодействия киберпреступности и другим способам противоправного использования информационных технологий.