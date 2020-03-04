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Москва 24

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Общество

12:50

Подростки считаются самой уязвимой категорией в интернет-пространстве

общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эксперты назвали самую уязвимую для кибермошенничества группу людей, сообщает News.ru.

Так, самыми неграмотными в цифровом пространстве считаются люди в возрасте от 14 до 17 лет. Среди них распространено доверие к крупным компаниям. Как правило, именно подростки реже всех задумываются о безопасности своих персональных данных.

Эксперты поделились своим мнением о необходимости ввести в школе курсы цифровой грамотности. Они считают, что эти знания стоит давать в рамках уроков ОБЖ. Специалисты подчеркнули, что информация об основах безопасного использования интернета будет более полезной детям, чем усвоение правил по разжиганию костров в лесу.

Эксперты отметили, что низкий уровень цифровой грамотности имеется и среди возрастной группы от 65 лет и старше. В то же время подчеркивается их осмотрительность и осторожность, которая помогает им избегать частых столкновений со злоумышленниками в интернете.

В России за последнее время уровень киберпреступности серьезно повысился. В связи с этим в Следственном комитете появился отдел по расследованию киберпреступлений. Кроме того, к концу 2020 года завершат разработку платформы, на которой россияне смогут оставлять жалобы на киберпреступления.

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