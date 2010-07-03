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Безопасность

16:06

Эксперт оценил новый способ мошенничества с банковскими картами

безопасность общество

Фото: depositphotos/dedivan1923

Специалист в области информационной безопасности Александр Власов назвал классикой жанра новый способ мошенничества с банковскими картами, которые злоумышленники "забывают" в банкомате. Об этом сообщает RT.

"Раньше бросали кошелек на улице, к тому, кто поднимал, сразу подбегали и говорили, что там было больше денег, сколько-то тысяч долларов – отдавай деньги. Это классика жанра", – отметил эксперт.

Он добавил, что есть лишь один способ защититься от подобного мошенничества – не проводить операции в банкомате, в котором застряла чужая банковская карта. "Видите карту, которая застряла, – или подойдите к другому банкомату, или дождитесь, когда ваш банкомат эту карту "проглотит", – заключил Власов.

Ранее СМИ сообщали о новом виде мошенничества, который является модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек. В преступной схеме обычно задействовано от двух до трех человек. Преступники склонны выбирать место и время, предполагающие небольшое количество людей у банкомата.

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