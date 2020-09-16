Зюганов ответил художнику, предложившему выкупить тело Ленина

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Родину, историю и вождей продают только предатели. Так он прокомментировал предложение американского художника Дэвида Датуны выкупить тело Владимира Ленина.

"Я на провокационные вопросы не хочу отвечать, понимаете. Это святые вещи, Родину, историю, вождей не продают. Продают только предатели… Они своих-то вождей снесли, Колумбу голову открутили, с ума сошли совсем", – цитирует Зюганова РИА Новости.

В преддверии выборов в США нью-йоркский художник Дэвид Датуна объявил о своих планах построить копию Мавзолея Ленина в Вашингтоне. Он обратился к властям Москвы с предложением выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов.

При этом Датуна готов собрать для этих целей более миллиарда долларов, если потребуется.

Американский художник хочет создать копию Мавзолея и выкупить тело Ленина

В начале сентября Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея на Красной площади на случай захоронения тела Ленина. Организаторы призвали учитывать, что строение находится под охраной ЮНЕСКО.

Из-за волны общественного возмущения Союз архитекторов позже был вынужден отказаться от проведения конкурса. Президент организации Николай Шумаков заявил, что посыл состязания сильно переврали.