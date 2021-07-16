Москвичей предупредили о сильной жаре

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 10:00 до 18:00 субботы. Температура воздуха может достигать 30–32 градусов выше нуля.

"Очень высокая температура", – заявили синоптики.

В выходные, 17 и 18 июля, в Москве будет сохраняться высокая температура воздуха – до +30...+32 градусов.

В ГПБУ "Мосэкомониторинг" отметили, что аномально жаркое лето ухудшило качество атмосферного воздуха в городе. Предприятиям следует снижать выбросы вредных веществ, в то же время полностью нивелировать обстановку невозможно.

Однако жара в столице скоро сойдет на нет. С понедельника, 19 июля, начнется перестройка температурного режима. В дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +20 градусов.

На следующей неделе в городе ожидается смена воздушных масс.

