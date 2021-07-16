Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин



В выходные, 17 и 18 июля, в Москве будет сохраняться высокая температура воздуха – до +30...+32 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17–18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы около +30...+32 градусов", – говорится в сообщении.

В ГПБУ "Мосэкомониторинг" отметили, что аномально жаркое лето ухудшило качество атмосферного воздуха в городе. Предприятиям следует снижать выбросы вредных веществ, в то же время полностью нивелировать обстановку невозможно.

Однако жара в столице скоро сойдет на нет. С понедельника, 19 июля, начнется перестройка температурного режима. В дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +20 градусов.

На следующей неделе в городе ожидается смена воздушных масс.

