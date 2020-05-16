СК проверяет информацию о превышении полномочий руководством ПНД в Ступине

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Следователи проверяют появившуюся в интернете информацию о превышении должностных полномочий руководством Психоневрологического интерната №13 в подмосковном Ступине, сообщает Агентство "Москва".

Отмечалось, якобы руководство интерната принуждает подчиненных сотрудников, работающих с пациентами с короновирусной инфекцией, к написанию заявления об удержании НДФЛ с доходов, полученных в натуральной форме.

Следствие устанавливает все обстоятельства изложенные в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Следственный комитет РФ начал проверки в более чем 10 регионах по фактам невыплат денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Проверки организованы в Краснодарском крае, Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях и Кабардино-Балкарии и других регионах.

Такое поручение руководителями следственных подразделений в регионах дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он распорядился оперативно возбуждать уголовные дела по фактам подобных нарушений.