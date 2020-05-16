Минтранс РФ рассчитывает, что выплаты господдержки авиакомпаниям начнутся 18 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Минтранс РФ рассчитывает, что первые выплаты господдержки авиакомпаниям начнутся в понедельник, 18 мая, сообщил журналистам представитель министерства.
В целом российские авиакомпании могут получить из резервного фонда 23,4 миллиарда рублей в качестве поддержки в условиях COVID-19, передает РИА Новости.
Деньги будут распределяться из расчета 365 рублей за каждого пассажира, потерянного с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Заявки на получение субсидий уже подали авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Smartavia и Azur Air.
Ранее Владимир Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний более 23 миллиардов рублей. Глава государства пояснил, что эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, выплату зарплат сотрудникам и оплату стоянки воздушных сил.
С 27 марта в России прекращено регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 1,5 миллиарда рублей на компенсацию авиакомпаниям за вывоз россиян. Росавиацию обязали контролировать целевое и эффективное использование этих средств и предоставить доклад до 1 февраля 2021 года.
Как посчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, прямые убытки российских авиакомпаний от вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей ежедневно.
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