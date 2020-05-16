Более половины новых пациентов с COVID-19 в Москве младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Москве подтвердили 3 505 новых случаев коронавирусной инфекции. Более половины новых пациентов младше 45 лет, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"42,2% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 9,4% – от 66 до 79 лет, еще 4,8% – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что в числе подтвержденных случаев 10,3% – дети.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев коронавируса в Москве составило 138 969.

Ранее сообщалось о том, что в России провели более 6,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. В Роспотребнадзоре также сообщили, что под медицинским наблюдением в стране остаются 259 тысяч 802 пациента.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогов в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случаев.