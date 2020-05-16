В России провели более 6,6 млн тестов на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Более 6,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

"Проведено 6 миллионов 656 тысяч 340 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что под медицинским наблюдением в стране остаются 259 тысяч 802 пациента.

Ранее рентгенолог назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса. Специалист отнес к ним высокую температуру, кашель и одышку. Он добавил, что также симптомом является снижение уровня кислорода в крови.

Также в Роспотребнадзоре ранее сообщали, что изменение обоняния и его потеря могут стать симптомами коронавируса. Однако окончательного заключения о частоте подобного симптома в РФ сейчас нет. При этом людям напоминают, что если наблюдается нарушение обоняния с повышением температуры, кашлем, одышкой, то надо в срочном порядке обращаться за медицинской помощью.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогом в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случая.