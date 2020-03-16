"Уральские авиалинии" приостанавливают полеты между Россией и Узбекистаном

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полеты между Россией и Узбекистаном, передает ТАСС.

C 16 марта по 31 марта не будут выполняться рейсы из Жуковского в Ташкент и Самарканд, из Домодедово в Карши и из Пулково (Санкт-Петербург) в Наманган. С 17 марта по 31 марта нельзя будет отправиться из Домодедово в Наманган, Навои, Нукус, Ургенч, Фергану, из Жуковского в Карши и из Кольцово (Екатеринбург) в Ташкент.

"Аэрофлот" приостанавливает полеты в 16 городов Европы и Центральной Азии. В частности, речь идет о рейсах в Прагу, Франкфурт, Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев, Вильнюс, Варшаву, Таллин, Вену, Ташкент, Бухару и Самарканд. По большинству направлений меры будут действовать до конца апреля.

"Победа" временно прекращает летать в Братиславу и Карловы Вары. Ограничения актуальны с 13 марта по 28 марта и с 18 марта по 11 апреля соответственно.

С 15 марта приостановлен пропуск иностранных граждан через российско-польскую и российско-норвежскую сухопутную границу. МИД поручено уведомить государства, чьи интересы могут быть затронуты в связи с этим распоряжением.

С 16 марта Россия ограничивает пассажирские воздушные перевозки со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Останутся лишь полеты в столицы государств и чартеры до полного вывоза россиян на родину. Регулярные рейсы будут осуществляться через терминал F Шереметьево.

Меры связаны с распространением коронавируса COVID-19 по миру. Первые случаи заражения были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.