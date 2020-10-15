В Госдуме рассмотрят законопроект о продлении дачной амнистии до 2026 года

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Депутаты Госдумы 21 октября рассмотрят законопроект о продлении до 2026 года упрощенного порядка оформления жилых строений на садовых участках. Об этом сообщает газета "Известия".

Депутаты считают, что документ о дачной амнистии актуален для граждан, которые из-за коронавируса не смогли вовремя оформить недвижимость, построенную на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

Так называемая дачная амнистия – это процесс упрощенного оформления прав на объекты недвижимости. С 1 сентября 2006 года в упрощенном порядке граждане оформили права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости.

В нынешней редакции документ действует до 1 марта 2021 года. После этой даты граждан обяжут уведомлять орган местного самоуправления о начале и завершении строительства. В ведомстве будут согласовывать параметры строений, а затем передавать документы на оформление прав застройщиков в Росреестр.

Один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников заявил, что дачная амнистия должна защитить права граждан на жилую дачную недвижимость.

"Положения дачной амнистии должны закончить свое действие 1 марта 2021 года. В результате большое количество граждан, которые не оформили свои права на недвижимость, не смогут воспользоваться упрощенным порядком и окажутся в сложной ситуации, которая усугубляется сейчас еще и непростой эпидемиологической обстановкой", – пояснил парламентарий.

В июле данный законопроект внесли в нижнюю палату парламента сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

