В ГД внесен законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года

17:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2026 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сегодня в Государственную думу внесен законопроект, которым предлагается продлить положения "дачной амнистии" на пять лет – до 1 марта 2026 года", – уточнили в пресс-службе комитета по государственному строительству и законодательству.
Так называемая дачная амнистия – это процесс упрощенного оформления прав на объекты недвижимости. С 1 сентября 2006 года этой возможностью воспользовались в отношении более чем 13 миллионов дач, земельных участков, жилых домов и иных объектов.
В нынешней редакции документ действует до 1 марта 2021 года. После этой даты граждан обяжут уведомлять орган местного самоуправления о начале и завершении строительства. В ведомстве будут согласовывать параметры строений, а затем передавать документы на оформление прав застройщиков в Росреестр.
Кроме того, был введен переходный период для граждан, которые начали строительство до вступления в силу уведомительного порядка (до 4 августа 2018 года) и не получали разрешение на проведение работ. В таких случаях достаточно только направить уведомление в уполномоченный орган.
Новая версия законодательных норм предлагает не только продлить действие "дачной амнистии", но и расширить его.
"Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок – на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно", – объяснили в Госдуме.
По словам Павла Крашенинникова, новый законопроект прорабатывается при участии правительства и экспертного сообщества.
В апреле 2020 года в Госдуме подготовили поправки в Гражданский кодекс РФ, согласно которым планируется разрешить снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они мешают соседям.
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