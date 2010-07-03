Останкинская телебашня погаснет в знак траура по жертвам в Новой Зеландии

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Подсветку на Останкинской телебашне в Москве выключат на час в знак траура по погибшим в результате теракта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч.

"16 марта с 00:00 до 01:00 Останкинская телебашня погасит огни в знак траура по погибшим в новозеландском Крайстчерче", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы государственного оператора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

В пятницу, 15 марта, в двух мечетях города Крайстчерч открыли стрельбу по прихожанам. Атака произошла сразу после дневной молитвы. На момент происшествия в мечетях находились в общей сложности около пятисот человек. Погибли, по последним данным, 49 человек, несколько десятков получили ранения.

В ходе спецоперации были задержаны четверо подозреваемых. Однако позже полиция Новой Зеландии уточнила, что только трое из четырех задержанных связаны со стрельбой в городе Крайстчерче

Полиция не называет имен задержанных, но известно, что 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов, вел трансляцию нападения в Сети. Он также опубликовал манифест, в котором указал, что хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа.

После атаки полицейские обнаружили и обезвредили несколько взрывных устройств в Окленде. В стране повышен уровень национальной угрозы. Полиция призывает жителей города не выходить из домов.

Как сообщили в посольстве России в Новой Зеландии, во время теракта россияне не пострадали. Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями.

Несколько фактов о новозеландском городе Крайстчерч

Крайстчерч – центральный город Южного острова, и носит титул "самого английского" города в стране. Это бывшая англиканская колония. Город находится на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии.

