Пушков оценил заявление МИД Британии насчет слов Путина о "маме" и "папе"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление МИД Великобритании насчет слов Владимира Путина о приверженности терминам "мама" и "папа".
Он в своем Twitter отметил, что пафос заявления министерства "не вполне понятен". Сенатор подчеркнул, что если в Британии хотят называть родителей "один или два" или иметь детей без пола, то это их личное дело.
"Мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем", – подытожил Пушков.
В МИД Великобритании, комментируя заявление российского лидера, призвали общество бороться с дискриминацией сексуальных отношений, добавив, что гордятся узакониванию однополых отношений в Соединенном Королевстве.
Ранее президент РФ подчеркнул, что, пока он остается главой государства, в стране не появятся понятия "родитель № 1" и "родитель № 2". Он заявил, что считает правильным зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. При этом Путин призвал быть аккуратнее с понятием семьи.
Президент России уже высказывался на эту тему. Он выразил надежду на то, что в России никогда не заменят слово "мама" на понятия "родитель № 1" и "родитель № 2", как это произошло в некоторых странах.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже выразила негодование по поводу таких определений. Руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Андрей Клишас поддержал внесение пункта о защите традиционной формы брака в основной закон РФ.
Понятия "родитель № 1" и "родитель № 2" используются в США и Франции. Их хотели ввести в Италии, но глава МВД Маттео Сальвини распорядился вернуть традиционные графы "мать" и "отец".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: