Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:39

Пушков оценил заявление МИД Британии насчет слов Путина о "маме" и "папе"

общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление МИД Великобритании насчет слов Владимира Путина о приверженности терминам "мама" и "папа".

Он в своем Twitter отметил, что пафос заявления министерства "не вполне понятен". Сенатор подчеркнул, что если в Британии хотят называть родителей "один или два" или иметь детей без пола, то это их личное дело.

"Мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем", – подытожил Пушков.

В МИД Великобритании, комментируя заявление российского лидера, призвали общество бороться с дискриминацией сексуальных отношений, добавив, что гордятся узакониванию однополых отношений в Соединенном Королевстве.

Ранее президент РФ подчеркнул, что, пока он остается главой государства, в стране не появятся понятия "родитель № 1" и "родитель № 2". Он заявил, что считает правильным зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. При этом Путин призвал быть аккуратнее с понятием семьи.

Президент России уже высказывался на эту тему. Он выразил надежду на то, что в России никогда не заменят слово "мама" на понятия "родитель № 1" и "родитель № 2", как это произошло в некоторых странах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже выразила негодование по поводу таких определений. Руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Андрей Клишас поддержал внесение пункта о защите традиционной формы брака в основной закон РФ.

Понятия "родитель № 1" и "родитель № 2" используются в США и Франции. Их хотели ввести в Италии, но глава МВД Маттео Сальвини распорядился вернуть традиционные графы "мать" и "отец".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика