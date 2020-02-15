Пушков оценил заявление МИД Британии насчет слов Путина о "маме" и "папе"

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Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление МИД Великобритании насчет слов Владимира Путина о приверженности терминам "мама" и "папа".

Он в своем Twitter отметил, что пафос заявления министерства "не вполне понятен". Сенатор подчеркнул, что если в Британии хотят называть родителей "один или два" или иметь детей без пола, то это их личное дело.

"Мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем", – подытожил Пушков.

В МИД Великобритании, комментируя заявление российского лидера, призвали общество бороться с дискриминацией сексуальных отношений, добавив, что гордятся узакониванию однополых отношений в Соединенном Королевстве.

Ранее президент РФ подчеркнул, что, пока он остается главой государства, в стране не появятся понятия "родитель № 1" и "родитель № 2". Он заявил, что считает правильным зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. При этом Путин призвал быть аккуратнее с понятием семьи.

Президент России уже высказывался на эту тему. Он выразил надежду на то, что в России никогда не заменят слово "мама" на понятия "родитель № 1" и "родитель № 2", как это произошло в некоторых странах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже выразила негодование по поводу таких определений. Руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Андрей Клишас поддержал внесение пункта о защите традиционной формы брака в основной закон РФ.

Понятия "родитель № 1" и "родитель № 2" используются в США и Франции. Их хотели ввести в Италии, но глава МВД Маттео Сальвини распорядился вернуть традиционные графы "мать" и "отец".