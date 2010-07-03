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Адвокаты подтвердили подлинность психологической экспертизы отца сестер Хачатурян, согласно которому мужчина был склонен к тотальному контролю и психологическому насилию.

"Все это время мы об этом говорили, и экспертиза подтверждает, что с его стороны было насилие в отношении девушек и они находились в состоянии необходимой обороны", – заявил РБК адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

По данным экспертизы, Михаил Хачатурян страдал смешанным расстройством личности. Для этого диагноза характеры авторитаризм, стремление к контролю, искажение информации. Кроме того, после оценки личности отца сестер Хачатурян медики пришли к выводу о наличии у мужчины эфебофилии, или влечения к подросткам.

Ранее представитель защиты Ангелины Хачатурян опубликовал шокирующие фрагменты переписки девушки с отцом и расшифровку его аудиосообщений. Из них следует, что Михаил Хачатурян, не стесняясь в выражениях, постоянно угрожал дочерям выгнать их из дома. Кроме того, как показали биологические экспертизы, отец подвергал дочерей, в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь, физическому и сексуальному насилию.

Следствие в отношении сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. В середине июня Следственный комитет предъявил девушкам обвинение в окончательной редакции. Как считают следователи, все трое сестер принимали участие в убийстве отца. За это старшим Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей, Марии, – до 10 лет.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери – Мария, Крестина и Ангелина – признались в убийстве. Девушки рассказали на допросе, что отец долгое время морально их истязал.