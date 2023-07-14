Эксперт рассказал о главной опасности купания в море после шторма

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После сильного шторма, как тот, что прошел в прибрежном районе Туапсе, в воде может появиться кишечная палочка. В связи с этим следует воздержаться от купания на несколько дней. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на кандидата медицинских наук, доцента кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александра Созыкина.

Он отметил, что обычно штормы на морском побережье могут длиться около двух–трех дней. Они сопровождаются большим количеством осадков и сильным ветром, а после шторма в прибрежном море появляется коричневый цвет из-за огромной массы частичек глины, пыли, грунта, перегноя и грязи с берега.

Однако более опасным представляется повышение количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий в воде. Согласно исследованиям ученых, после шторма количество подобных бактерий увеличивается в прибрежной морской зоне на 90%.

По словам Созыкина, они проникают в море во время шторма из сливных ям душевых и туалетов, а также мест содержания питомцев. Помимо этого, немалую опасность представляют в том числе навоз и трупы животных, которые выносятся в море, а также почва из размытых скотомогильников, свалок мусорных отходов и прочего.

Эксперт заключил, что после сильного шторма не следует идти купаться, лучше подождать три–четыре дня. За это время показатели воды нормализуются, поскольку у моря есть естественные механизмы самоочистки.

В среду, 12 июля, в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за погодных условий.

Позже стало известно, что в 11 населенных пунктах Туапсинского района подтопило 650 придомовых территорий, из них в 290 домовладений зашла вода. В этот же день местные власти запретили купание в море на курортах Туапсинского района до 19 июля.

13 июля в Оперштабе Краснодарского края сообщили, что вода сошла со всех подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе.

Специалисты занимаются обходом дворов для обнаружения подтопленных участков. Эксперты оценивают нанесенный гражданам ущерб. Кроме того, жителей снабжают технической и бутилированной водой.

Обнаружены тела двоих пропавших без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани