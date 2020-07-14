Жириновский назвал кандидатов от ЛДПР на место Фургала

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Жириновский выразил надежду, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет представитель ЛДПР.

В эфире телеканала RTVI он заявил, что возможным кандидатом может быть председатель комитета Госдумы по промышленности и экономической политике Сергей Жигарев.

Кроме того, Жириновский указал на председателя комитета Госдумы по спорту, туризму, молодежи Михаила Дегтярева и депутат с Дальнего Востока Андрея Андрейченко.

"То есть мы готовы дать и с Дальнего Востока, и из других регионов. Но все связаны с ЛДПР", – подытожил Жириновский.

9 июля губернатор Хабаровского края и член ЛДПР Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Ему предъявлено обвинение в организации убийств. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября.