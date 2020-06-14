Движение транспорта ограничили в центре Москвы из-за репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение транспорта ограничили в центре Москвы из-за тренировки в рамках подготовки к Параду Победы, сообщает информационный центр транспортного комплекса.

Проехать не получится по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской – от улицы Гашека до улицы Охотный Ряд. Также для проезда будут недоступны Моховая улица, Охотный Ряд и Театральный проезд – от улицы Воздвиженки до улицы Петровки.

Автомобилистов попросили отказаться от поездок в центр города. Также их призывают заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов.

Кроме того, из-за репетиции станции метро в центре работают только на выход и пересадку.

Отмечается, что 14 июня проходит пешая тренировка экипажей боевых машин. Механики-водители и командиры боевых машин проходят по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута.

Ночные тренировки парадных расчетов и механизированной колонны по подготовке к военному параду состоятся на Красной площади 17 и 18 июня, а генеральная репетиция – 20 июня.

Парад Победы состоится 24 июня. Этот день Владимир Путин объявил нерабочим. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия.

Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия в параде Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.

