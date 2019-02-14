Снегопад подарил столице 12 сантиметров осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Снегопад, начавшийся в ночь на 13 февраля и продолжавшийся в течение всей среды, принес столице 12 сантиметров снега. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, коммунальщики работают в круглосуточном режиме.

Уже проведен весь комплекс противогололедной обработки дорог и тротуаров. В настоящее время улицы чистят 62,5 тысячи человек, а также 8,5 тысячи единиц уборочной техники. Снег с трасс и дворов вывозят свыше двух тысяч самосвалов.

От снега и наледи освобождают не только улицы, но и крыши. В связи с этим Бирюков призвал горожан к внимательности.

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

"Просим жителей быть осторожными и внимательными к предупреждающим знакам, не заходить в охранные зоны проведения данных работ", – сказал заместитель мэра.

Бирюков уточнил, что у бригад есть необходимый инвентарь, средства связи и страховочные пояса. На время работ выставляется стационарное ограждение, чтобы люди не зашли в опасную зону.

Ранее из-за снегопада на усиленный режим работы перешли работники МЖД. За сутки они очистили около 800 километров путей.

О работе коммунальных служб накануне рассказал и Сергей Собянин. Он отметил, что снегопад побил очередной рекорд и призвал жителей столицы к осторожности на дорогах.

Переменная облачность без осадков и до 5 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 14 февраля.

Столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Температура воздуха в Москве понизится и составит от минус 4 до минус 2 градусов, по области – от 5 градусов мороза до ноля.

Будет дуть северо-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 755 миллиметров ртутного столба.

Что касается климатической весны, она придет в столичный регион 27 марта. Именно с этой даты можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль.

