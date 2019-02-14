На МЖД очистили от снега около 800 км путей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
На Московской железной дороге за минувшие сутки очистили от снега около 800 километров путей. Об этом сообщает пресс-служба МЖД. Железнодорожники вывезли более 80 тысяч кубометров снега.
"В ликвидации последствий сильнейшего снегопада, накрывшего столичный регион, были задействованы пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные машины и более семи тысяч железнодорожников", – говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, на данный момент продолжаются работы по уборке снега. Кроме того, организовано дежурство оперативных служб в круглосуточном режиме. Специалисты постоянно следят за погодой и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.
В МЖД напомнили пассажирам о необходимости переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки, а водителей – соблюдать ПДД при пересечении переездов.
13 февраля сотрудники Московской железной дороги перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. Железнодорожники непрерывно очищали пути от заносов. Спецтехника курсировала по определенному графику, не мешая поездам и обеспечивая безопасные перевозки.
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