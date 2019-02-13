Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:33

Главная / Новости /

Коммунальные службы Москвы перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопада

Конец близок: когда снежный апокалипсис сбавит обороты

общество погода

14:33

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"

В ликвидации последствий снегопада, обрушившегося на Москву минувшей ночью, задействовано более 60 тысяч рабочих и почти десять тысяч единиц специализированной техники. Работы ведутся в круглосуточным режиме, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

Коммунальные службы особое внимание уделяют очистке от снега тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Кроме того, рабочие занимаются уборкой парковок и пешеходных зон. Предпринят необходимый комплекс мероприятий по противогололедной обработке улиц.

По данным синоптиков, на 9:00 13 февраля в Москве местами выпало до 7 сантиметров снега, до конца дня прирост составит еще порядка 4–5 сантиметров. Снегопад в столице прекратится после 18:00.

Жителей столицы также попросили соблюдать осторожность на улицах, а водителей – отказаться от поездок на личном транспорте.

Минувшей ночью в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков (11 миллиметров). При этом синоптики полагают, что в общей сложности в столице выпадет до 14 миллиметров осадков. Этот снегопад может стать самым мощным с начала зимы.

Столица установила рекорд по осадкам для 13 февраля

В связи с непогодой общественный транспорт Москвы перешел на усиленный режим работы. Сотрудники Московской железной дороги (МЖД) непрерывно очищают пути от заносов. В работах задействованы почти 1,5 тысячи человек и свыше 70 единиц спецтехники.

Кроме того, в столице запустили более 400 единиц резервного общественного транспорта, в том числе автобусы, электробусы и трамваи.

Между тем в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды назвали плюсы рекордного снегопада. "13 февраля особенно легко дышится в Москве. Снегопад и ветер обусловили чистоту и свежесть атмосферного воздуха в столице", — говорится в сообщении.

Согласно данным станции ГПБУ "Мосэкомониторинг", концентрация загрязняющих веществ ниже предельно допустимых, а показатель содержания взвеси PM10 (пыли. —Прим. ред.) — один из самых низких в текущем месяце, уточняет Агентство "Москва".

Рекордный снегопад в столице сняли с коптера

Читайте также

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика