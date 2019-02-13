Коммунальные службы Москвы перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопада

Фото: Агентство "Москва"

В ликвидации последствий снегопада, обрушившегося на Москву минувшей ночью, задействовано более 60 тысяч рабочих и почти десять тысяч единиц специализированной техники. Работы ведутся в круглосуточным режиме, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

Коммунальные службы особое внимание уделяют очистке от снега тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Кроме того, рабочие занимаются уборкой парковок и пешеходных зон. Предпринят необходимый комплекс мероприятий по противогололедной обработке улиц.

По данным синоптиков, на 9:00 13 февраля в Москве местами выпало до 7 сантиметров снега, до конца дня прирост составит еще порядка 4–5 сантиметров. Снегопад в столице прекратится после 18:00.

Жителей столицы также попросили соблюдать осторожность на улицах, а водителей – отказаться от поездок на личном транспорте.

Минувшей ночью в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков (11 миллиметров). При этом синоптики полагают, что в общей сложности в столице выпадет до 14 миллиметров осадков. Этот снегопад может стать самым мощным с начала зимы.

Столица установила рекорд по осадкам для 13 февраля

В связи с непогодой общественный транспорт Москвы перешел на усиленный режим работы. Сотрудники Московской железной дороги (МЖД) непрерывно очищают пути от заносов. В работах задействованы почти 1,5 тысячи человек и свыше 70 единиц спецтехники.

Кроме того, в столице запустили более 400 единиц резервного общественного транспорта, в том числе автобусы, электробусы и трамваи.

Между тем в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды назвали плюсы рекордного снегопада. "13 февраля особенно легко дышится в Москве. Снегопад и ветер обусловили чистоту и свежесть атмосферного воздуха в столице", — говорится в сообщении.

Согласно данным станции ГПБУ "Мосэкомониторинг", концентрация загрязняющих веществ ниже предельно допустимых, а показатель содержания взвеси PM10 (пыли. —Прим. ред.) — один из самых низких в текущем месяце, уточняет Агентство "Москва".

