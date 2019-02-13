Снегопад в Москве может стать самым мощным с начала зимы

Снегопад в столице в среду, 13 февраля, может стать самым мощным с начала зимы, обновив сразу несколько рекордов. Об этом сообщает центр "Фобос".
"По модельным оценкам, в сумме за сутки в столице России ожидается до 14 миллиметров осадков. А это значит, что нынешний снегопад грозит стать самым мощным с начала зимы. Кстати, предыдущий суточный максимум по осадкам может быть перекрыт почти в 1,5 раза", – приводит текст сообщения Агентство "Москва".
Также уточняется, что сугробы в городе выросли на четыре – шесть сантиметров после снегопада, который прошел ночью.
"Самый значительный рост составил на станции Тушино, было 38, утром уже 43 см. На опорной станции Москвы, ВДНХ, после 30 см – 36 см. На Воробьевых горах самый большой прирост – после 34 см до 42 см", – говорится в сообщении.
Таким образом, минувшей ночью выпало рекордное для 13 февраля количество осадков.
Ранее сообщалось, что за ночь выпала треть месячной нормы осадков. Снегопад побил рекорд 140-летней давности по количеству осадков. За минувшую ночь выпало 11 миллиметров. Норма месяца составляет 36 миллиметров осадков. Предыдущий рекорд был установлен 1995 году, тогда выпало 9,7 миллиметра.
Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжит идти и днем 14 февраля.
При этом заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль. По ее словам, сейчас в Москве установилась аномально теплая погода.
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