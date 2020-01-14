Госдума приняла в первом чтении закон о врачебной тайне наркозависимых осужденных

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому контролирующие органы смогут получать информацию о лечении наркозависимых осужденных без их согласия. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пояснительной записке уточнили, что документ необходим для контроля за исполнением обязанностей осужденным. Речь идет о лечении от наркомании и о медицинской реабилитации.

Сведения об этом должны будут предоставляться органу уголовно-исполнительной системы по его запросу. Согласие осужденного или его законного представителя при этом не потребуется.

В декабре стало известно, что в Госдуме готовят поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за наркотические преступления для иностранцев. Проектом занимается депутат Олег Нилов. Предлагается ввести норму, по которой их после отбытия наказания будут депортировать с последующим пожизненным запретом на въезд в Россию.

Нилов также выступал за то, чтоб установить уголовную ответственность за употребление наркотиков. По его мнению, единственным вариантом освобождения от уголовной ответственности может быть только принудительное лечение.