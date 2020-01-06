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Общество

11:42

Около 21 тыс сайтов с информацией о наркотиках заблокировано в 2019 году

безопасность общество технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доступ почти к 21 тысячам интернет-ресурсов с информацией о наркотиках ограничен с начала 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Там рассказали, что с 1 января по 30 ноября 2019 года ведомством было рассмотрено свыше 37 тысяч обращений, по которым были приняты решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам с запрещенной информацией.

Собеседник агентства уточнил, что на долю специализированных торговых площадок по продаже наркотиков пришлось порядка семи тысяч экспертных решений. Отмечается, что большая часть веб-ресурсов зарегистрирована за пределами России.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор передал в суд итоги проверки одной из аптек на северо-западе столицы, в которой продавали без рецепта лекарства, популярные у наркозависимых. В отношении юрлица составили протоколы об административном правонарушении.

По всей столице по-прежнему десятки аптечных точек, в которых без проблем продают рецептурные препараты всем желающим. Речь идет о тех лекарствах, которые либо усиливают действие наркотиков, либо являются их заменителем. При этом ответственность за подобные действия фармацевтов и их руководителей лишь административная, то есть небольшой штраф.

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