В России выявили 22 277 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России выявили 22 277 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Из них 1 850 (8,3%) эпизодов протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Москве зафиксировано 2 529 новых случаев инфицирования, в Санкт-Петербурге – 1 810, в Московской области – 1 223, в Нижегородской области – 547, в Свердловской области – 52, в Ростовской области – 486, в Пермском крае – 476, в Воронежской области – 469, в Красноярском крае – 456, в Самарской области – 444.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 6 557 068 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Москве, Татарстане и Республике Алтай.

За сутки в стране от COVID-19 скончались 815 человек, а за весь период пандемии – 168 864 человека. Выздоровели 19 368 пациентов. С начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели 5 848 340 человек.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о снижении в России числа новых случаев коронавируса и госпитализаций.

Общий спад заболеваний, по его словам, прямо зависит от количества пациентов с поствакцинальным иммунитетом. Он полагает, что число таких людей заметно возросло в течение последних полутора месяцев.

