Врач предупредил о недопустимости повторного использования одноразовых масок

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Одноразовые защитные маски нужно регулярно менять, предупредил главный врач городской поликлиники № 109 столичного департамента здравоохранения Яков Сандаков.
"Не следует использовать повторно маски, предназначенные для одноразового использования. Выбрасывайте одноразовые маски после каждого использования и утилизируйте их сразу после снятия, но не смешивайте с бытовым мусором", – цитирует его Агентство "Москва".
Медик добавил, что при использовании маски лучше не касаться ее. Если это произошло, необходимо вымыть руки водой с мылом или с использованием средства для дезинфекции рук на спиртовой основе. Сандаков обратил внимание, что даже здоровые люди должны продолжать пользоваться масками при посещении публичных мест и общественного транспорта, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом.
Главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева уточнила, что в закрытых помещениях следует правильно носить маску, закрывая нос и рот. Медик подчеркнула, что лучше не снимать ее в закрытом помещении даже на какое-то время.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, что студентов и сотрудников вузов обяжут носить маски в образовательных учреждениях. Физкультура будет организована на свежем воздухе. Не использовать маски можно при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время лекций.
Исследователи из университета Дьюка составили список лучших масок для защиты от COVID-19. По их данным, лучше всего препятствуют вирусу респираторы стандарта N 95, обычно используемые медработниками. Трехслойные хирургические маски и маски из хлопка, которые можно сделать своими руками, тоже защищают хорошо. Тканевые повязки и банданы оказались самыми бесполезными, а флисовые маски-гетры признаны даже опасными, выяснили специалисты.
За последние сутки в России подтверждено еще 5 057 случаев COVID-19 в 83 регионах, среди них 1 331 случай без клинических проявлений. Общее число случаев за весь период в 85 регионах РФ – 907 758. Это на 0,6% больше показателя за прошлый день.
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