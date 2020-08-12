Ученые рассказали, какие маски лучше всего защищают от коронавируса

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Группа исследователей из университета Дьюка составила список лучших масок для защиты от коронавируса. Об этом говорится в журнале Science Advances.

По данным специалистов, лучше всего препятствуют вирусу респираторы стандарта N 95, обычно используемые медицинскими работниками. Трехслойные хирургические маски и маски из хлопка, которые можно сделать своими руками, тоже хорошо защищают.

Во время эксперимента ученые распрыскивали через ткань аэрозоли, а затем с помощью лазера и мобильной камеры фиксировали количество выбросов, поступающих в окружающую среду во время разговора. Каждую модель проверяли по десять раз.

По мнению специалистов, тканевые повязки и банданы оказались самыми бесполезными, а флисовые маски-гетры признаны даже опасными.

Ранее сообщалось, что студентам и сотрудникам вузов потребуется носить маски в образовательных учреждениях. Физкультура в высших учебных заведениях будет организована на свежем воздухе.