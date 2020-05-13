Жителей Москвы и области предупредили об ухудшении погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение будет действовать до вечера 14 мая.
Синоптики отмечают, что май в Москве может оказаться холоднее климатической нормы. Похолодание, по их словам, сохранится до 25 мая.
Погода в столице испортилась 13 мая. В течение дня ожидается кратковременный дождь и ветер. Местами его порывы достигнут 15–20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в Москве составит 10–12 градусов, по области – 8–13 градусов.
Минувший вторник, 12 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала весны. Воздух в этот день прогрелся до 25,2 градуса.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По его словам, речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли. Специалист добавил, что климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
"Погода": неустойчивая погода прогнозируется в течение недели в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: