Жителей Москвы и области предупредили об ухудшении погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение будет действовать до вечера 14 мая.

Синоптики отмечают, что май в Москве может оказаться холоднее климатической нормы. Похолодание, по их словам, сохранится до 25 мая.

Погода в столице испортилась 13 мая. В течение дня ожидается кратковременный дождь и ветер. Местами его порывы достигнут 15–20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в Москве составит 10–12 градусов, по области – 8–13 градусов.

Минувший вторник, 12 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала весны. Воздух в этот день прогрелся до 25,2 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По его словам, речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли. Специалист добавил, что климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.

