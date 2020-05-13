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Общество

07:09

Облачная погода и до 13 градусов тепла ожидается в столичном регионе 13 мая

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среду, 13 мая, в столице и Московской области ожидается облачная погода, кратковременный дождь и до 13 градусов тепла, говорится на портале "Метеоновости".

"Местами небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 10–12 градусов, по области – 8–13 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15–20 метров в секунду.

Как отмечают синоптики, атмосферное давление повысится и приблизится к норме, содержание кислорода в пределах нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По его словам, речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли. Специалист добавил, что климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.

"Погода": неустойчивая погода прогнозируется в течение недели в столице

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