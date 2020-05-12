Синоптики рассказали, когда грозовой фронт придет в столицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей столицы предупредили, что зона грозовой облачности окажется над городом к 21:00-22:00. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на портале "Метеоновости".

"К 18 часам зона грозовой облачности приблизится к границам Московской области, а к 21-22 часам фронт окажется над Москвой. И ветер усилится, и дожди", – рассказали метеоспециалисты.

Известно, что неустойчивую погоду спрогнозировали в течение недели в Москве.

Ранее МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и усилении ветра. Во вторник ожидалось усиление ветра с порывами до 16-21 метра в секунду.

Горожанам рекомендовали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Кроме того, столичных водителей попросили не парковать свои авто рядом с деревьями. Так, в ЦОДД призвали автомобилистов остаться дома, если у них есть такая возможность.

До этого синоптики предупредили о приближении холодного фронта к столице.