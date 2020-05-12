Водителям посоветовали не парковаться возле деревьев из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения обратился к столичным автомобилистам, попросив не парковаться под деревьями и билбордами. В столице прогнозируется сильный ветер, говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

"В Москве до конца дня действует экстренное предупреждение – ожидается сильный ветер с порывами до 16-21 метров в секунду", – следует из предупреждения ведомства.

Так, в ЦОДД призвали автомобилистов остаться дома, если у них есть такая возможность.

Во вторник, 12 мая, МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и усилении ветра. Предупреждение действует с 11:00 и до конца суток. Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям рекомендуется парковать авто вдали от слабо укрепленных конструкций.

Кроме того, ожидается резкая смена погоды в ближайшие сутки. В течение дня похолодает на 10 градусов.