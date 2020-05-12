Жителей столицы предупредили о резкой смене погоды в ближайшие сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики заявили, что в ближайшие сутки в столице похолодает. Кроме того, прогнозируются скачки атмосферного давления, говорится на портале "Метеоновости".

"Днем 12 мая атмосферное давление станет понижаться, к вечеру небо затянут плотные дождевые облака. Но до этого температура воздуха успеет повыситься до 22-24 градусов. Этот день будет одним из самых теплым в текущем месяце", – рассказали метеоспециалисты.

Прогнозируется, что к вечеру начнется дождь. Помимо того, горожан предупреждают об увеличении влажности воздуха и уменьшении содержания кислорода.

В течение дня похолодает на 10 градусов. Колебания атмосферного давления составят до 14 миллиметров ртутного столба.

Как уточнили, все скачки негативно скажутся на самочувствии большинства жителей Москвы, особенно пожилых и метеозависимых.

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