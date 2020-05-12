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Москва 24

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Общество

13:50

Синоптики предупредили о приближении холодного фронта к столице

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Холодный атмосферный фронт с грозами и ливнями идет в Москву, рассказала RT главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Она не исключила возможность града и шквального ветра. Завтра к утру температура в городе понизится до +5… +7 градусов. Дневная температура не превысит +10... +12 градусов.

"Ложбина холодного воздуха будет пополняться, поэтому до конца рабочей недели температура будет оставаться существенно ниже климатической нормы", – отметила Позднякова.

По прогнозам, в пятницу температура ночью будет достигать +4… +6 градусов, а днем – +11… +13.

"Формируется очень глубокий циклон. Он будет кружить над Баренцевым морем. Ложбина холодного воздуха будет довольно глубокой и затронет практически всю европейскую территорию России", – добавила метеоролог.

Ранее МЧС предупредило москвичей об усилении ветра с порывами до 16–21 метра в секунду, которое сохранится до конца вторника, 12 мая.

В ведомстве уточнили, что в период с 11:00 до конца суток в городе ожидается кратковременный дождь, местами пройдет гроза, ветер будет дуть юго-западный.

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