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Общество

11:29

Синоптики предупредили о майских холодах

общество погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Май в Москве может оказаться холоднее климатической нормы, прогнозируют синоптики. Похолодание может сохраниться до 25 мая, передает портал "Метеоновости".

"Первые 12 дней мая средняя суточная температура воздуха в Москве превышала норму на 2–3 градуса, но в последующие дни, практически до 25 мая, погода в Москве будет холодной, с 13 мая температура воздуха окажется в отдельные дни на пять градусов ниже нормы", – говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что в апреле средняя месячная температура воздуха была ниже климатической нормы на 1 градус и подобная тенденция сохранится. Воздух прогреется до 20 градусов только после 25 мая.

Ранее россиян предупредили о возможных разрушительных природных явлениях ближайшим летом. Прогнозируют, что на страну могут обрушиться сильные ливни, ураганы и даже смерчи. Рассматривается и вероятность засухи.

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