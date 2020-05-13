Самолет оставил необычную надпись в небе над Новосибирском

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Пилот новосибирской ассоциации популяризации малой авиации "Клуб Авиа-54" Олег Кобзев изобразил траекторией самолета в небе фразу "А где все?". Скриншот карты полетов опубликовал сервис Flightradar24.
Автором фразы стал 53-летний новосибирский радиоинженер Олег Кобзев, для которого малая авиация является хобби.
"Я летаю уже более 10 лет и всегда мечтал сделать что-нибудь необычное. Идею написать в небе фразу "А где все?" мне подсказал мой товарищ – чтобы поддержать находящихся на самоизоляции новосибирцев", – рассказал Кобзев РГ.
Пилот рассказал, что на написание у него ушло чуть больше часа, надпись получилась с первого раза. Ее площадь составила примерно 175 квадратных километров.
Ранее жителей Серпухова призвали через надпись на небе оставаться дома. Пилот из Подмосковья решил напомнить о важности соблюдения карантинных мер, поэтому он оставил в небе надпись "Береги себя – оставайся дома".
А в Австрии на небе появилась надпись Wash Hands, что в переводе с английского означает "Мойте руки". На данный момент неизвестно, кто именно "нарисовал" предупреждение в воздухе.
В России всего зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выписаны из больниц 15 человек, за весь период выписано 64 человека. В Москве вирусом заразились 1014 человек.
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