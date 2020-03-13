Вход в столичные парки могут ограничить из-за ветра

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Вход в столичные парки, подведомственные департаменту культуры города, могут ограничить из-за плохой погоды, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Порывы шквалистого ветра могут достигать 25 метров в секунду. Решение о закрытии принимает руководство парка в зависимости от особенностей территории. Уже закрыта Московская канатная дорога.

Городские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Резервные мощности – в режиме повышенной готовности, во всех префектурах созданы мобильные группы оперативного реагирования для ликвидации возможных нештатных ситуаций. Столичному департаменту образования и науки рекомендовано не выпускать на прогулку детей в неблагоприятную погоду.

Жителей просят быть внимательнее, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. По возможности лучше не выходить на улицу во время сильного ветра. Автомобилистам советуют оставлять машины в гаражах, на крытых парковках или вдали от деревьев.

В комплексе городского хозяйства уточнили, что из-за штормового ветра 13 марта упало 216 деревьев, повреждено 48 автомобилей. С 12 марта горожан информируют с помощью операторов мобильной связи и табло Центра организации дорожного движения.

ЦОДД советует заранее планировать поездки. Погода ухудшилась, так что ожидается ранний час пик на магистралях. Отменено порядка 60 авиарейсов.