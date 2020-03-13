Водителей Москвы попросили заранее планировать поездки в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) обратились к столичным водителям, попросив заранее планировать поездки. В пятницу в Москве ухудшилась погода и ожидается ранний час пик на магистралях, заявили в пресс-службе ведомства.

"Планируйте сегодня поездки с учетом раннего пятничного часа пик и непогоды. После 19:00 на дорогах будет посвободнее", – сообщили в ЦОДД.

13 марта в городе действует оранжевый уровень погодной опасности, объявлено штормовое предупреждение. В МЧС попросили москвичей соблюдать осторожность.

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим, придерживать ПДД и не парковаться рядом с деревьями.

Для координации работы экстренных служб был сформирован оперативный штаб.

В Московской области ветер повалил несколько десятков деревьев, повредивших по меньшей мере 19 транспортных средств.

Синоптики спрогнозировали в Москве ветер, порывы которого в пятницу могут достигать 25 метров в секунду.

Сергей Собянин призвал горожан не пренебрегать погодным предупреждением. Мэр города попросил жителей столицы проявлять максимальную осторожность, находясь на улице.

Ранее стало известно, что Московскую канатную дорогу временно закрыли для посетителей из-за усилившегося ветра.