Эксперты рассказали, как вести себя при штормовом предупреждении

В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Метеорологи предупреждают о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду. Из-за штормового предупреждения в городе начал работать оперативный штаб. Рассказываем, как обезопасить себя и близких в непогоду.
"Это очень серьезно"
Из-за усиления ветра в Гидрометцентре России объявили оранжевый уровень погодной опасности не только в Москве и Подмосковье, но и для ряда других регионов Центрального федерального округа. Предупреждение действует с 13 марта вплоть до самого вечера. Ранее о надвигающейся непогоде горожан оповестило МЧС.
По данным СМИ, ветер в Москве повалил более десятка деревьев. Кроме того, из-за непогоды были повреждены некоторые автомобили. В частности, очевидцы сообщили, что рядом со станцией "Стрешнево" ветер снес бетонные блоки на крышу и бампер такси. А на улице 1-й Мясниковской дерево упало на проезжавшую легковушку, рассказали в экстренных службах. В результате этого водитель погиб, а оставшееся без управления авто протаранило еще две машины.
Также известно, что из-за порыва ветра в столице на женщину у торгового центра упала рекламная вывеска. В пресс-службе префектуры Восточного административного округа сообщили, что ее доставили в больницу. Отмечается, что она в сознании и чувствует себя нормально, у нее небольшое рассечение.
Сергей Собянин в своем Twitter попросил москвичей быть внимательнее и не пренебрегать сообщением о штормовом предупреждении.
"Дорогие горожане, прошу обратить внимание на штормовое предупреждение. Порывы ветра – до 25 метров в секунду. Это очень серьезно. Будьте максимально осторожны", – написал мэр.
"Опасаюсь выходить на улицу"
Жители столицы и области уже начали делиться в социальных сетях рассказами о последствиях штормового ветра. Например, Илья Сидоренко опубликовал фото упавшего дерева в микрорайоне Заря в городе Балашихе.
"Пострадала машина, стоящая недалеко, да и дорога была полностью заблокирована", – объяснил он в разговоре с Москвой 24.
С подписью "Будьте осторожны" видео с упавшим деревом на Измайловском бульваре в Instagram опубликовала Галина.
"Сам момент падения не видела, только последствия. В шесть утра в Железнодорожном был сильный ветер. А когда около семи утра приехала на работу на Первомайскую, ветер еще усилился", – поделилась женщина.
Дерево упало и в Басманном районе столицы в Денисовском переулке. "Оно упало поперек тротуара, немного попало на дорогу. Никто не пострадал, но там было слабое движение", – рассказала Москве 24 москвичка Анастасия.
Инструкция по выживанию
Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин в беседе с Москвой 24 заявил, что в период штормового предупреждения следует опасаться любых плохо закрепленных и ветхих конструкций.
"Опасаться всего того, что может быть плохо закреплено, всего, что может сдвинуться, опасаться общественного транспорта, потому что если автобус или троллейбус находится бортом к ветру, то при хорошем ветре его тоже может унести", – сказал эксперт.
В свою очередь, эксперт по безопасности МЧС и инструктор по выживанию Михаил Макей в разговоре с Москвой 24 порекомендовал максимально ограничить свое передвижение.
"Не стоит приближаться близко к зданиям, к отдельно стоящим деревьям, к остановкам, а также следует держаться подальше от отдельно стоящих помещений", – советует он.
Кроме того, МЧС порекомендовало горожанам обходить рекламные щиты и не укрываться, а также не парковаться под деревьями. Вместе с тем от личного транспорта посоветовали отказаться в столичном метрополитене. Также для посетителей временно закрыли Московскую канатную дорогу.
Уточняется, что взяты под особый контроль объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. При этом на усиленный режим работы также переведены городские службы. А в окружных префектурах созданы оперативные группы для быстрого устранения последствий сильного ветра. Кроме того, столичному департаменту образования даны рекомендации не допускать детей на прогулку в пятницу.
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