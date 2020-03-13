Эксперты рассказали, как вести себя при штормовом предупреждении

В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Метеорологи предупреждают о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду. Из-за штормового предупреждения в городе начал работать оперативный штаб. Рассказываем, как обезопасить себя и близких в непогоду.



"Это очень серьезно"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Из-за усиления ветра в Гидрометцентре России объявили оранжевый уровень погодной опасности не только в Москве и Подмосковье, но и для ряда других регионов Центрального федерального округа. Предупреждение действует с 13 марта вплоть до самого вечера. Ранее о надвигающейся непогоде горожан оповестило МЧС.





из сообщения Гидрометцентра России С 00:00 до 21:00 13 марта с запада на восток по территории Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Московской областей и в городе Москве местами ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами 20-25 метров в секунду.

По данным СМИ, ветер в Москве повалил более десятка деревьев. Кроме того, из-за непогоды были повреждены некоторые автомобили. В частности, очевидцы сообщили, что рядом со станцией "Стрешнево" ветер снес бетонные блоки на крышу и бампер такси. А на улице 1-й Мясниковской дерево упало на проезжавшую легковушку, рассказали в экстренных службах. В результате этого водитель погиб, а оставшееся без управления авто протаранило еще две машины.

Также известно, что из-за порыва ветра в столице на женщину у торгового центра упала рекламная вывеска. В пресс-службе префектуры Восточного административного округа сообщили, что ее доставили в больницу. Отмечается, что она в сознании и чувствует себя нормально, у нее небольшое рассечение.

Сергей Собянин в своем Twitter попросил москвичей быть внимательнее и не пренебрегать сообщением о штормовом предупреждении.

"Дорогие горожане, прошу обратить внимание на штормовое предупреждение. Порывы ветра – до 25 метров в секунду. Это очень серьезно. Будьте максимально осторожны", – написал мэр.

"Опасаюсь выходить на улицу"

Жители столицы и области уже начали делиться в социальных сетях рассказами о последствиях штормового ветра. Например, Илья Сидоренко опубликовал фото упавшего дерева в микрорайоне Заря в городе Балашихе.

"Пострадала машина, стоящая недалеко, да и дорога была полностью заблокирована", – объяснил он в разговоре с Москвой 24.



С подписью "Будьте осторожны" видео с упавшим деревом на Измайловском бульваре в Instagram опубликовала Галина.





Галина очевидец После увиденного опасаюсь выходить на улицу. Без необходимости, конечно, не выйду, но домой после работы хочется.

"Сам момент падения не видела, только последствия. В шесть утра в Железнодорожном был сильный ветер. А когда около семи утра приехала на работу на Первомайскую, ветер еще усилился", – поделилась женщина.



Фото: предоставлено Анастасией

Дерево упало и в Басманном районе столицы в Денисовском переулке. "Оно упало поперек тротуара, немного попало на дорогу. Никто не пострадал, но там было слабое движение", – рассказала Москве 24 москвичка Анастасия.

Инструкция по выживанию

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин в беседе с Москвой 24 заявил, что в период штормового предупреждения следует опасаться любых плохо закрепленных и ветхих конструкций.

"Опасаться всего того, что может быть плохо закреплено, всего, что может сдвинуться, опасаться общественного транспорта, потому что если автобус или троллейбус находится бортом к ветру, то при хорошем ветре его тоже может унести", – сказал эксперт.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Штормовые порывы длятся с периодичностью в несколько минут, как правило, поэтому можно зайти в торговый центр, магазин. Желательно находиться в помещении либо в метро.

В свою очередь, эксперт по безопасности МЧС и инструктор по выживанию Михаил Макей в разговоре с Москвой 24 порекомендовал максимально ограничить свое передвижение.

"Не стоит приближаться близко к зданиям, к отдельно стоящим деревьям, к остановкам, а также следует держаться подальше от отдельно стоящих помещений", – советует он.





Михаил Макей эксперт по безопасности МЧС Лучше всего не выходить из дома и максимально ограничить свое передвижение. Не открывать ни в коем случае окна, потому что сильный ветер может выломать раму.

Кроме того, МЧС порекомендовало горожанам обходить рекламные щиты и не укрываться, а также не парковаться под деревьями. Вместе с тем от личного транспорта посоветовали отказаться в столичном метрополитене. Также для посетителей временно закрыли Московскую канатную дорогу.

Уточняется, что взяты под особый контроль объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. При этом на усиленный режим работы также переведены городские службы. А в окружных префектурах созданы оперативные группы для быстрого устранения последствий сильного ветра. Кроме того, столичному департаменту образования даны рекомендации не допускать детей на прогулку в пятницу.



Соболева Илона, Федотов Анатолий, Ефимова Мария